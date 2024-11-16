تركيا تحتفل بافتتاح نفقًا قد يخدم العراق!

احتفت تركيا بافتتاح نفق "غوزلديره" والذي بدأ تشييده منذ عام 2013 أي استمر اكثر من 10 سنوات، حيث تبرز أهمية النفق لتقليل وقت الطريق من 40 دقيقة الى 6 دقائق فقط والتخلص من منعطفات الطريق الأصلي الذي كان يسمى "كابوس السائقين"، حيث ذكر وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو أنهم أزالوا 32 منعطفًا، وهو ما يمثل كابوسًا للسائقين بسبب الظروف الجوية الصعبة مثل الانهيارات الجليدية والثلوج والعواصف الثلجية والجليد التي تهدد السلامة على الطرق.

وأوضح انه "بالنفق تخلصنا من 32 انعطافا وخفضنا منسوب الطريق 230 مترا، ما قلص زمن النقل من 40 دقيقة إلى 6 دقائق"، ويربط الطريق الذي يسمى "32 منعطفا" بين فان وهكاري.

كما وصف الوزير الطريق، بأنه طريق الحرير وهو موقع تاريخي شهد تفاعل العديد من الحضارات والثقافات المختلفة مثل الأورارتيين والميديين والفرس والرومان والسلاجقة والعثمانيين لعدة قرون، حيث مرت العديد من القوافل التجارية والأمم المهاجرة والجيوش عبر هذا الممر وغيرت مجرى التاريخ.

وأكد على ان الطريق لا يعزز العلاقات بين المدن التركية فحسب، بل يفتح أيضًا آفاقًا جديدة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، حيث قد يفيد ايران والعراق أيضا، ويكون ذا أهمية كبيرة للأنشطة التجارية الدولية من حيث توفير الوصول إلى البوابات الحدودية المفتوحة على تركيا".