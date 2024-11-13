منوعات

إطلاق مؤتمر طبي رائد للتطوير المهني والتعلم التفاعلي ،هو الأكبر من نوعه في العراق


أعلن عميد كلية الطب بجامعة بغداد، أمين عبد الحسن العلواني، عن انطلاق مؤتمرا علميا كبيرا في 30 تشرين الثاني 2024، تحت شعار "تنمية التعليم الطبي المستدام: مسار نحو التقدم الصحي العالي"، في حدث طبي تعليمي يُعد الأكبر من نوعه في العراق هذا العام.

ويأتي المؤتمر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، واشراف رئيس جامعة بغداد بهاء ابراهيم انصاف، ليجسد رؤية الكلية وأهدافها في الأصالة والريادة، وهو ما يتماشى مع تاريخها العريق، كونها الكلية الأم التي تأسست عام 1927.

ويستقطب المؤتمر نخبة من الأساتذة الزائرين من دول مختلفة وتخصصات متنوعة، وذلك للمشاركة في إجراء عمليات جراحية نادرة، تُنقل مباشرة إلى المشاركين والمناقشين داخل القاعات الدراسية، ما يمنح الحاضرين فرصة استثنائية لمتابعة وتقييم تلك العمليات وفق أسلوب تفاعلي، فضلا عن تقديم ورش عمل متخصصة حسب التخصصات الطبية، حيث سيتم نقل أحدث العمليات الجراحية من صالات العمليات إلى القاعات الدراسية لخلق بيئة تعليمية تطبيقية، بحسب بيان لكلية الطب.

كما يناقش المؤتمر عددًا من المحاور المهمة التي تعكس تطلعات كلية الطب لتبني أحدث الأساليب في الحوكمة، الإدارة، والقيادة في القطاع الطبي، إلى جانب التركيز على الابتكارات الحديثة في أساليب التقويم الأكاديمي.

ويشمل المؤتمر أيضا جلسات تتناول الاعتماد الدولي وأثره المستقبلي على كليات الطب العراقية، إضافة إلى استعراض جوانب التحول الرقمي في التعليم الطبي.

ويتضمن جدول الأعمال أكثر من 27 ورشة عمل تخصصية تغطي حالات مرضية متعددة، مع تركيز خاص على ورش عمل لمرضى الأورام بالتعاون مع أطباء متخصصين من جامعة أكسفورد. ويشهد المؤتمر تسجيل أكثر من 1500 طبيب حتى الآن، كما يضم أكثر من 100 متحدث رئيس ومناقش من مختلف دول العالم والتخصصات، مما يعكس حجم هذا الحدث وأهميته.

وسيحظى المؤتمر بحضور شخصيات فاعلة في المشهد العراقي، حيث سيلقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، كلمات رئيسة تسلط الضوء على أهمية المؤتمر وموضوعاته.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إطلاق مؤتمر طبي رائد للتطوير المهني والتعلم التفاعلي ،هو الأكبر من نوعه في العراق
تصنيف العراق في مؤشر الذكاء الاصطناعي،و استقطاب الكفاءات من الخارج
مجلس الدوما الروسي ينظر في حظر تبني الأطفال الروس من قبل مواطني الدول التي تسمح بتغيير الجنس
مسؤول ملف أمن الحدود في إدارة ترامب الجديدة: "ستكون هناك عملية ترحيل واسعة"
إصابة 41 شخصا بينهم روس في حادث انقلاب باص برأس سدر في مصر
حرائق الغابات تهدد 27 مليون نسمة في شمال شرقي الولايات المتحدة
أميركا تطالب شركة تايوانية بوقف توريد أنواع محددة من الرقائق الإلكترونية للصين!
عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب!
ويكيبيديا تصف حرب إسرائيل على غزة بأنها "إبادة جماعية"
العدل الأمريكية تتهم ايرانيين بمحاولة قتل ترامب!
الاكثر مشاهدة في (منوعات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك