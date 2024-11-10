إصابة 41 شخصا بينهم روس في حادث انقلاب باص برأس سدر في مصر

شهدت رأس سدر جنوب سيناء في مصر، حادث انقلاب باص، وبه 31 سائحا روسيا وأوكرانيا، إذ أسفر الحادث عن إصابة 41 شخصا وتم نقل المصابين إلى المستشفى، بحسب ما ذكرت قناة "القاهرة 24". وشملت جنسيات السياح كلا من أذربيجان وكازاخستان وأوكرانيا.

وأوضحت القناة أنه "لا تتوفر معلومات حول حالتهم، وجار توضيح ملابسات الحادث". ولم تعلق السفارة الروسية بعد على الحادثة.

وفي ذات السياق، جاء في بيان الشرطة المحلية: "وقوع حادث انقلاب أتوبيس برأس سدر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم".