أميركا تطالب شركة تايوانية بوقف توريد أنواع محددة من الرقائق الإلكترونية للصين!

طالبت وزارة التجارة الأمريكية شركة TSMC التايوانية لأشباه الموصلات بالتوقف عن توريد أنواع معينة من الرقائق إلى الصين اعتبارا من 11 نوفمبر، حيث ذكرت وكالة "رويترز": "وزارة التجارة الأمريكية طلبت من TSMC تقييد تصدير أنواع معينة من أحدث الرقائق المطلوبة للتطبيقات القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI".

وبعد تلقي الرسالة، أبلغ ممثلو TSMC بعض العملاء بأن توريد المنتجات المذكورة سيتوقف اعتبارا من 11 نوفمبر، إذ ذكرت صحيفة "Nikkei Asia" أن TSMC قررت تعليق إنتاج الرقائق لبعض الشركات الصينية بسبب امتثالا لضوابط التصدير الأمريكية.

وسيؤثر هذا القرار على شركات تصنيع الرقائق الصينية التي تعمل على تطوير معدات حوسبة عالية الأداء، وأساتذة الرسومات، بالإضافة إلى بعض التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي.