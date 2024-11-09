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عمال السكك الحديدية في فرنسا يهددون بالإضراب!


هددت جميع نقابات السكك الحديدية في فرنسا اليوم السبت بإضراب لأجل غير مسمى يبدأ في 11 ديسمبر احتجاجا على تقسيم شركة الشحن بالسكك الحديدية "Fret SNCF"، إذ جاء في بيان مشترك للنقابات: "في ضوء القرارات الواردة، تقدم النقابات إشعارا بالإضراب يغطي الفترات التالية: من الأربعاء 20 نوفمبر الساعة 19.00 إلى الجمعة 22 نوفمبر الساعة 08.00، ومن الأربعاء 11 ديسمبر إلى أجل غير مسمى".

وتدعو النقابات إلى وقف هذه الخطط والعودة إلى المفاوضات لإيجاد طريقة لضمان استمرارية شركة "Fret SNCF" وتطويرها على المدى الطويل.

وأكدت السلطات الفرنسية يوم الاثنين الماضي أنه ستتم تصفية "Fret SNCF" في 1 يناير 2025 وتقسيمها إلى شركتين "Hexafret" لعمليات الشحن و"Technis" لصيانة القاطرات، لهذا يحتج موظفو "SNCF" بانتظام على خطط الحكومة لتصفية الشركة بسبب تهديدات المفوضية الأوروبية بفرض غرامة عليها.

ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تحملت في السابق جزءا من ديون شركة الشحن البالغة 5.3 مليار يورو، واعتبرت المفوضية الأوروبية أن دعم هذه الشركة غير قانوني و"ينتهك شروط المنافسة"، وتطالب بروكسل أيضا بتعويض عن هذا المبلغ، وهو ما يعني إفلاس الشركة بشكل فوري.

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