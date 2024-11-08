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العدل الأمريكية تتهم ايرانيين بمحاولة قتل ترامب!


أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الجمعة عن توجيه اتهامات فيدرالية ضد ثلاثة أشخاص، في "مؤامرة إيرانية" تم إحباطها لقتل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وطبقًا لوثائق المحكمة، طلب مسؤولون إيرانيون من أحد الأشخاص المتهمين، ويُدعى فرهاد شاكري، في سبتمبر الماضي، التركيز على مراقبة ترامب واغتياله في نهاية الأمر، وذكرت وزارة العدل أن شاكري لا يزال طليقا في إيران.

وتمثل لائحة الاتهام محاولة أخرى مزعومة لاغتيال ترامب من قبل النظام الإيراني. وأثارت الحكومة الأمريكية مرارا المخاوف من أن إيران قد تحاول الانتقام لمقتل قائد فيلق القدس السابق، الجنرال قاسم سليماني بضربة شنتها طائرة أمريكية بدون طيار أمريكية عام 2020، من خلال محاولة قتل ترامب أو مستشاريه السابقين.

وتم القبض على الشخصين الآخرين المتهمين وهما، كارلايل ريفيرا وجوناثان لودهولت، في نيويورك بتهمة مساعدة الحكومة الإيرانية في مراقبة مواطن أمريكي آخر من أصل إيراني. وقد مثلا لأول مرة أمام المحكمة، أمس (الخميس)، حسبما ذكرت وزارة العدل الأمريكية، وتم احتجازهما في انتظار المحاكمة.

وكشفت حملة ترامب، مؤخرا أن مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أطلعه على "تهديدات حقيقية من إيران باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

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