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أول لاجئ سياسي من الولايات المتحدة يحصل على جواز سفر روسي


حصل اللاجئ السياسي من الولايات المتحدة الأمريكية جون روبلز على جواز سفر روسي، إذ يعتبر روبلز أول لاجئ سياسي من الولايات المتحدة يحصل على الوثيقة، حيث قالت الممثلة الرسمية لوزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك في بيان لها: "في قاعة التجمع التابعة لوزارة الداخلية الروسية بمنطقة موسكو، قدم زملائي جوازات سفر مواطني الاتحاد الروسي للأجانب، ومن بين من حصلوا على الوثائق جون أنتوني روبلز، الذي كان يعيش سابقا في الولايات المتحدة".

وقد انتقل جون أنتوني روبلز من الولايات المتحدة إلى روسيا عام 1996. وولد روبلز في بورتوريكو التي تديرها الولايات المتحدة، وحصل على الجنسية الأمريكية عندما كان مراهقا.

في يوليو من هذا العام، ذكرت "فيستي" ان روبلز قضى شهرا في جمع المساعدات الإنسانية في سيربوخوف للمشاركين في العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، وأشار الرجل إلى أنه لا يستطيع المشاركة في الأعمال القتالية بسبب سنه، إلا أنه "لا يمكن ترك الرجال دون دعم".

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أول لاجئ سياسي من الولايات المتحدة يحصل على جواز سفر روسي
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