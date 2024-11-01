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ميزات متنوعة مع التحديث الجديد لـتطبيق تليغرام


أطلق مطورا تطبيق تليغرام تحديث جديد، حمل معه العديد من الميزات المفيدة للمستخدمين، إذ مع التحديث الجديد أصبح بإمكان مستخدمي تليغرام التحكم بشكل أفضل بعرض الفيديوهات، حيث يمكن تسريع عرض الفيديو بمقدار 1.5 أو 2.5 مرة، أو عرضه بسرعته العادية.

ففي نسخة التطبيق المخصصة لأجهزة أندرويد بات بإمكان المستخدم تخطي 10 ثوان إلى الأمام أو الرجوع إلى الخلف أثناء مشاهدة الفيديو، وذلك من خلال النقر على شاشة العرض مرتين من اليمين أو اليسار.

كما ظهرت ميزة إضافية في تطبيق "تليغرام" لأنظمة iOS، وهي ميزة "صورة داخل صورة" يمكن من خلالها مشاهدة الفيديوهات في نافذة صغيرة خلال قراءة الرسائل والمحادثات.

ومع التحديث الجديد بات "تليغرام" يتحكم بجودة عرض الفيديوهات تلقائيا بناء على سرعة الإنترنت التي يعمل بها جهاز المستخدم، أي أنه وفي حال كانت سرعة الإنترنت جيدة فإن الفيديوهات ستعرض بدقة عالية، وسيقوم التطبيق بتقليص الدقة في حال كانت سرعة الإنترنت بطيئة.

وبات بإمكان المستخدمين أيضا إجراء تعديلات أكبر على الرسائل المرسلة سابقا، وإضافة صور وتعليقات ورموز تفاعلية على هذه الرسائل.

وأضيفت لتطبيق تليغرام تعديلات برمجية لتوفير إمكانيات أكبر لاستخدام الروبوتات التفاعلية الذكية، كما ظهرت ميزة جديدة تبين عدد الإعجابات التي يتم وضعها على منشور معين.

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ميزات متنوعة مع التحديث الجديد لـتطبيق تليغرام
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