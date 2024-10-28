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وصول الوفد الطبي الإيطالي المختص بعمليات الشفة الأرنبية إلى محافظة ذي قار


وصل إلى محافظة ذي قار اليوم الاثنين، الوفد الطبي الإيطالي المختص بإجراء عمليات الشفة الأرنبية والحروق، إذ ذكر المكتب الإعلامي لمدير عام دائرة صحة ذي قار في بيان، أنه " استقبل راشد نجم الخالدي الوفد الطبي الإيطالي المختص بإجراء عمليات الشفة الأرنبية والحروق"، وبيّن أن "الوفد يتألف من 15 طبيبا وممرضا وسيباشر عمله بأجراء العمليات في مستشفى الحبوبي التعليمي من اليوم ولمدة عشرة أيام".

وأشار الى انه "من المؤمل ان الوفد الإيطالي سيجري اكثر من 150 عملية في مجال الحروق والشفة الارنبية"، موضحاً ان "هذه الزيارة هي الـ(25) للوفد الإيطالي الى محافظة ذي قار".

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وصول الوفد الطبي الإيطالي المختص بعمليات الشفة الأرنبية إلى محافظة ذي قار
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