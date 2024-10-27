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منصة إلكترونية مخصصة لإسكان طلبة الجامعات في الأقسام الداخلية


أطلق مركز البيانات الوطني، اليوم الاحد، منصة إلكترونية مخصصة لخدمة طلبة الجامعات والكليات المقبولين في محافظات بعيدة عن محل سكنهم، إذ ذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء  في بيانها ان الخدمة تسهم في تسهيل إجراءات الحصول على سكن في الأقسام الداخلية، مما يخفف عنهم عناء السفر والبحث عن شواغر، كما تهيئ المنصة للطلبة إمكان الاطلاع على السكن المتاح والتقديم عليه بسهولة.

وكان المركز قد صمّم بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خدمة إلكترونية للتقديم على الأقسام الداخلية في المؤسسات والجامعات العراقية، حيث تم تفعيل الخدمة ضمن حُزمة جديدة من الخدمات التي انجزها المركز لمصلحة عدد من مؤسسات الدولة، بحسب البيان.

وعن طريق هذه الخدمة يُسجل الطلبة معلوماتهم وبياناتهم للتقديم على السكن في الأقسام الداخلية العائدة للجامعة وعرض الوثائق الرسمية التي تؤيد معلومات تشمل: (الاسم، السكن، الكلية، المرحلة)، ومن ثم يتم إشعار المُستفيد بقبول طلبه ومكان اقامته، كل هذا يكون قبل سفر الطلبة ووصولهم إلى المحافظة المقصودة، مما يحقق سبل الراحة والاستقرار للطلبة القاطنين في المحافظات والمدن الأخرى.

ويمكن الاطلاع على الخدمة من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا)

 

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منصة إلكترونية مخصصة لإسكان طلبة الجامعات في الأقسام الداخلية
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