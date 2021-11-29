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مقبرة الشيخ معروف الكرخي


 

عبد الرحمن المالكي ||

 

الشنونيزية هي منطقة تقع غرب بغداد ايام فترة العباسيين كان يتواجد فيها العلماء والفقهاء وطلابهم , وفيها مقبرة تسمى مقبرة الشنونيزية حيث دفن فيها الشيخ معروف الكرخي وبعدها سميت باسمه وفي جزأه الشمالي الذي مدخله في منطقة الشالجية تتواجد فيها عدة مراقد لشخصيات مهمة في التاريخ , ومنها :

اولا : مرقد ابو وهب بهلول بن عمير التصريفي المتوفي سنة 190 هــ  الموافق 807 م , صاحب القصة المشهورة مع هارون الرشيد الذي كان يعطي الحكمة والموعظة بمنطق الجنون.

ثانياً : مرقد النبي يوشع بالنون والشائع انه مرقد النبي يوشع بن نون الذي رافق نبي الله موسى ( عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام ) وذكر في سورة الكهف وبعثه الله نبياً بعد وفاة النبي موسى ولكن بعض الرواة الذين زاروا المكان ذكروا انه يوشع كوهين كادول , احد اوراء اليهود الذين سكنوا العراق .

ثالثاً : مرقد الشيخ ابو القاسم الجنيد المعروف بالبغدادي المتوفى سنة 298 هــ الموافق 910 م , وهومن اعلام الصوفية الذي جمع بين قلب الصوفي وعقل الفقيه , وجواره مرقد استاذه وخاله الشيخ السري السقطي المتوفي 253 هــ الموافق 866 هــ المشهور بالورع والزهد ومن تلاميذ الشيخ معروف الكرخي .

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