من أمام ضريح الشهيد حسن نصرالله... عراقجي: نواصل دعمنا للمقاومة في مواجهة الاحتلال


أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال زيارته ضريح سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله، أن إيران تواصل دعمها للمقاومة وأهدافها السامية في مواجهة احتلال الكيان الصهيوني وغطرسته.

وقال وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، في كلمة له من مرقد الشهيد السيد حسن نصر الله: إرسل التحية باسم الحكومة والشعب الايراني اجمع إلى جميع المجاهدين في سبيل اعلاء كلمة الحق والمقاومة.

واضاف: لطالما دعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستواصل دعمها، استقلال لبنان ووحدته الوطنية، وتدعو إلى تحرير مناطق لبنان.

واكد عراقجي نواصل دعمنا للمقاومة وأهدافها السامية في مواجهة احتلال الكيان الصهيوني وغطرسته.

واكد ان ايران تسعى إلى توسيع علاقاتنا مع جميع مكونات الحكومة اللبنانية، ونأمل أن تتطور العلاقات الثنائية مع لبنان في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها.

وختم عراقجي بتوجيه التحية والسلام على أرواح الشهداء الطاهرة وفي مقدمتهم الشهيد السيد حسن نصر الله.

 

 

 

 

 

