سوريا - لبنان - فلسطين

الأسايش في حلب تحبط محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود


أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مدينة حلب بسوريا، اليوم الجمعة، ( 9 كانون الثاني 2026 )، عن إحباط محاولتي اقتحام استهدفتا حي الشيخ مقصود من قبل فصائل مسلحة.

وذكر بيان للأسايش، أن "فصائل مسلحة تابعة لحكومة دمشق، من بينها مليشيات (العمشات والحمزات ونور الدين الزنكي)، أقدمت على تنفيذ محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود، انطلاقاً من محور وادي الزيتون".

وأضاف البيان، أن "الهجوم نُفذ بدعم مباشر بالدبابات والأسلحة الثقيلة"، مشيراً إلى أن "قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط المحاولتين والتصدي للهجوم، مما أجبر الفصائل المهاجمة على التراجع والانسحاب من المحور".

وتشهد مدينة حلب السورية تصعيدا عسكريا مختلفا عن المرات السابقة، التي اندلعت فيها اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة، وقوات الحكومة السورية في مطلع تشرين الأول 2025، ثم تكررت في 22 كانون الأول 2025، واقتصرت على مناوشات محدودة، ثم انتهت بالتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القوات الكردية عن رفضها الخروج من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بعدما قالت السلطات إن إجلاءهم سيتمّ خلال ساعات، تطبيقاً لوقف إطلاق نار أنهى أياماً من اشتباكات دامية.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوريا.. إغلاق طريق الرقة - دير الزور حتى إشعار آخر
الأسايش في حلب تحبط محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود
عراقجي للرئيس اللبناني: ندعم حزب الله وأي قرار يتعلق بلبنان متروك للحزب نفسه
وزير الخارجية الإيراني يعقد عدة لقاءات في بيروت
الوفاء للمقاومة تحذّر الحكومة اللبنانية: أي تنازل يشجّع العدو على الابتزاز
من أمام ضريح الشهيد حسن نصرالله... عراقجي: نواصل دعمنا للمقاومة في مواجهة الاحتلال
سوريا.. بدء خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود بحلب عبر ممر العوارض
سوريا: بدء دخول الحافلات إلى حي الشيخ مقصود بحلب لنقل عناصر قسد
نبيه بري ينتقد فشل الضامن الأمريكي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
مظلوم عبدي يحذر دمشق من التصعيد العسكري في أحياء حلب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك