الأسايش في حلب تحبط محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود

أعلنت قوى الأمن الداخلي (الأسايش) في مدينة حلب بسوريا، اليوم الجمعة، ( 9 كانون الثاني 2026 )، عن إحباط محاولتي اقتحام استهدفتا حي الشيخ مقصود من قبل فصائل مسلحة.

وذكر بيان للأسايش، أن "فصائل مسلحة تابعة لحكومة دمشق، من بينها مليشيات (العمشات والحمزات ونور الدين الزنكي)، أقدمت على تنفيذ محاولتي اقتحام لحي الشيخ مقصود، انطلاقاً من محور وادي الزيتون".

وأضاف البيان، أن "الهجوم نُفذ بدعم مباشر بالدبابات والأسلحة الثقيلة"، مشيراً إلى أن "قوى الأمن الداخلي تمكنت من إحباط المحاولتين والتصدي للهجوم، مما أجبر الفصائل المهاجمة على التراجع والانسحاب من المحور".

وتشهد مدينة حلب السورية تصعيدا عسكريا مختلفا عن المرات السابقة، التي اندلعت فيها اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) التي تسيطر على حيي الشيخ مقصود والأشرفية في المدينة، وقوات الحكومة السورية في مطلع تشرين الأول 2025، ثم تكررت في 22 كانون الأول 2025، واقتصرت على مناوشات محدودة، ثم انتهت بالتوصل إلى تهدئة ووقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت القوات الكردية عن رفضها الخروج من حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بعدما قالت السلطات إن إجلاءهم سيتمّ خلال ساعات، تطبيقاً لوقف إطلاق نار أنهى أياماً من اشتباكات دامية.