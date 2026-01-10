سوريا.. إغلاق مطار حلب الدولي أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي، اليوم السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، إبقاء مطار حلب الدولي مغلقاً أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر.

وقالت الهيئة، في بيان نقلاً عن الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) " ، إنه "في ضوء المستجدات الراهنة سيبقى مطار حلب الدولي مغلقاً أمام الحركة الجوية، حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية وضمان أمن العمليات التشغيلية".

وأكدت أن "هذا الإجراء احترازي ومؤقت ويأتي ريثما تُستكمل التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة". وأشارت إلى أنه "سيتم إصدار تحديثات رسمية فور اتخاذ أي قرار باستئناف الحركة الجوية، ودعت المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية".