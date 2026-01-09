سوريا.. إغلاق طريق الرقة - دير الزور حتى إشعار آخر

أعلن مصدر أمني سوري، اليوم الجمعة، عن إغلاق طريق الرقة - دير الزور حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن المصدر قوله إنه "تم إغلاق طريق الرقة -دير الزور حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام سورية، بدء خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الذي افتتحه الجيش.

وذكرت الوسائل، أن "عملية خروج المدنيين بدأت عبر الممر المذكور، في إطار تسهيل انتقالهم إلى مناطق آمنة".