وزير الخارجية الإيراني يعقد عدة لقاءات في بيروت

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس عددًا من الشخصيات والمسؤولين اللبنانيين، وبحث معهم سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك.

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء الخميس، وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط، حيث عقد الجانبان مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك.

وأكد البساط، خلال اللقاء، أن الحكومة اللبنانية منفتحة على توسيع التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات التجارية الخارجية، بما يستند إلى الاحترام المتبادل لسيادة لبنان واستقلاله.

كما التقى وزير الخارجية عباس عراقجي، اليوم الخميس نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب.

وحضر عراقجي الذي وصل صباح اليوم الى بيروت، في أول برنامج عمل له إلى مقر المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى في لبنان ليلتقي نائب رئيسه الشيخ علي الخطيب.

وكان عراقجي قد وصل صباح اليوم الخميس إلى بيروت، وقال إنه سيلتقي اليوم وغد، كبار المسؤولين اللبنانيين ليستعرض معهم التطورات الجارية بالمنطقة.

وأكد عراقجي لدى وصوله إلى بيروت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى لتوسيع العلاقات الشاملة مع لبنان، موضحا أنه سيلتقي وزير الاقتصاد اللبناني لبحث سبل توسيع العلاقات التجارية والاقتصادية.

وقال إن حجم التجارة بين البلدين تجاوز في العام الماضي 110 ملايين دولار وشهد نموا لافتا.