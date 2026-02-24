سوريا - لبنان - فلسطين

ملك الأردن: لن نسمح بخرق أجوائنا.. ولن نكون ساحة حرب


أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء ( 24 شباط 2026 )، إن الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب، داعياً إلى حلول سياسية مع إيران لتجنيب المنطقة التصعيد.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني إن "الملك عبدالله أكد أن الحوار والحلول السياسية هي السبيل لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد".

كما أكد أن "الأردن لن يسمح بخرق أجوائه ولن يكون ساحة حرب"، مشدداً على أن "أمن المملكة وسلامة مواطنيها فوق كل اعتبار".

يذكر أن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي كان قد أبلغ نظيره الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي في الثاني من فبراير (شباط) بأن "الأردن لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه".

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مؤخراً قوات بحرية وجوية كبيرة في الشرق الأوسط، وقال إنه يدرس شن ضربات ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

ولكن طهران حذرت الاثنين من أن أي هجوم أمريكي سيُقابل برد "قوي".

