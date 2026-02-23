سوريا - لبنان - فلسطين

مقتل 4 من عناصر الأمن في هجوم داعشي بالرقة


أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الإثنين، ( 23 شباط 2026 )، عن مقتل أربعة من عناصرها بهجوم لخلية تابعة لداعش الإرهابي في مدينة الرقة شمال سوريا.

وقالت الداخلية في بيان، ان "قوى الأمن الداخلي، أحبطت اليوم، هجوماً إرهابياً استهدف أحد حواجزها في مدينة الرقة، ما أسفر عن مقتل 4 من عناصر الحاجز، وإصابة 2 آخرين، فيما قتل أحد الإرهابيين المهاجمين".

وأوضحت، أن "القوى الأمنية تواصل عمليات تمشيط المنطقة، للقضاء على بقية عناصر الخلية الإرهابية".

ولفتت الداخلية السورية إلى، أن "هذا هو الاعتداء الثاني الذي يستهدف قوى الأمن الداخلي في المنطقة، بعد أن تعرض الحاجز يوم أمس لاعتداء إرهابي آخر، أسفر عن تحييد أحد العناصر الإرهابية المهاجمة، في محاولة لزعزعة الاستقرار".

