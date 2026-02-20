سوريا - لبنان - فلسطين

الأرض المحتلّة: جيش الاحتلال يمنع إدخال فلسطينيين من حاجز قلنديا إلى القدس


 

 

منعت سلطات الاحتلال الصهيوني إدخال فلسطينيين من حاجز قلنديا إلى القدس، حيث ذكرت وسائل اعلام أن "آلاف الفلسطينيين عالقون عند حاجز قلنديا والاحتلال الصهيوني يرفض السماح بدخولهم إلى القدس بحجة اكتمال العدد المسموح بدخوله. بالمقابل، ذكر إمام وخطيب المسجد الأقصى إن "سلطات الاحتلال تخطط منذ نحو شهر للتضييق على المصلين خلال شهر رمضان بهدف التقليل من وجود المسلمين في القدس والمسجد الأقصى".

كما لفت الى أن "قوات الاحتلال تبدي انزعاجها من زحف آلاف المسلمين للأقصى بذرائع أمنية"، مشيرا الى أن "الإجراءات (الإسرائيلية) هذا العام أكثر تصعيدا من السنوات الماضية".

