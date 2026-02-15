سوريا - لبنان - فلسطين

فلسطين: تصاعد الضربات الصهيونية في غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة


أفادت مصادر طبية اليوم الأحد بمقتل 9 أشخاص في غارات إسرائيلية طالت مناطق خارج نطاق الانتشار العسكري الإسرائيلي في جباليا وخان يونس جنوبي قطاع غزة، فبحسب المصادر الطبية، فقد سُجلت أسماء القتلى في محافظة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي كالتالي: أحمد البيوك، البراء الشقرا، وسيم شاهين، فراس النجار، مهند العايدي. فيما تواصل المدفعية الإسرائيلية قصف مناطق شرق خان يونس بشكل متقطع.

من جهته، حذر خليل الدقران، المتحدث باسم مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح، من أن الساعات المقبلة ستكون حرجة لاستمرار عمل المستشفى، في ظل نقص حاد في الوقود والمستلزمات الطبية الأساسية.

وأوضح أن الكميات المتبقية من الوقود لا تكفي لتشغيل المولدات الكهربائية لفترة طويلة، ما يهدد بتوقف أقسام حيوية مثل العناية المركزة والطوارئ، خاصة مع اعتماد المستشفى الكامل على الطاقة البديلة بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وأشار الدقران إلى تفاقم النقص في الأدوية ومستلزمات العمليات الجراحية، في وقت ترتفع فيه أعداد المصابين جراء التصعيد العسكري، داعيا المؤسسات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل لتوفير الوقود والإمدادات الطبية الضرورية.

أعلن الدفاع المدني في غزة أن طواقمه انتشلت فجر اليوم جثامين 4 قتلى شرق المسلخ التركي في خانيونس، بينما لم تتمكن من انتشال جثتي شخصين آخرين بسبب استمرار القصف في المنطقة. ونُقلت الجثامين إلى "مستشفى ناصر".

وفي شمال القطاع، انتشلت طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع الفرق الطبية جثامين 4 قتلى إضافة إلى مصاب بحالة خطيرة، جراء استهداف إسرائيلي لمجموعة من المدنيين في منطقة الاتصالات بحي الفالوجا في جباليا. ونُقل الضحايا إلى مستشفىي الشفاء والسرايا.

وأكدت مصادر محلية مقتل 4 أشخاص جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم جباليا، وهم:

إياد أبو عسكر، أحمد حسان، عبد الكريم البياري، مهند كريزم. وذكر ذوو الضحايا أن القتيل إياد أبو عسكر كان يرقد في الخيمة مع أربعة من أشقائه حين وقع الاستهداف.

وبحسب تقديرات أولية للدفاع المدني، ارتفع عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي على خيام نازحين في منطقتي جباليا وخان يونس إلى 10 أشخاص. كما أُفيد عن مقتل 4 أشخاص آخرين في استهداف لطائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المدنيين وخيمة نازحين في منطقة الفالوجا غرب جباليا.

في تطورات ميدانية موازية، أفاد شهود عيان بوقوع عملية تفجير كبيرة نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط شارع الرضيع بمدينة بيت لاهيا. كما تجدد القصف المدفعي في محيط منطقة رمزون السنافور بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

ن جهة أخرى، أعلن الدفاع المدني في شمال غزة أنه سيبدأ اليوم أعمال بحث وانتشال لرفات 67 شخصا يُعتقد أنهم محتجزون تحت أنقاض عمارة سكنية لعائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا، جرى تدميرها بالكامل خلال موجات القصف السابقة.

