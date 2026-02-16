انفجار سيارة في مدينة السويداء جنوب سوريا

ذكرت وسائل اعلامية مساء اليوم الاثنين، ان سيارة محملة بالأسلحة انفجرت بالقرب من ضريح سلطان باشا الأطرش في بلدة القريا في مدينة السويداء جنوب سوريا.

وبحسب المعلومات الأولية، سمع دوي انفجار عنيف في محيط ضريح سلطان باشا الأطرش، وسط أنباء عن وقوع إصابات، دون توفر حصيلة دقيقة حتى اللحظة.

ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو الجهة المسؤولة، فيما شهدت المنطقة استنفارا أمنيا وتحركا لفرق الإسعاف إلى موقع الانفجار.