لبنان: الجيش واليونيفيل يبحثان عن أسلحة وذخائر في جنوب لبنان

أفاد ت القناة الروسية، بأن قوة مشتركة من الجيش اللبناني و"اليونيفيل" أطلقت عملية بحث عن أسلحة بمدينة الخيام في جنوب لبنان، حيث ذكرت القناة أن القوة المشتركة تقوم بعمليات حفر وتفتيش بحثا عن أسلحة وذخائر في محيط أحد المنازل في حي العريض الغربي بمدينة الخيام.

فيما سيعرض قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل اليوم الاثنين على مجلس الوزراء، خطته للمرحلة الثانية من مسار "حصر السلاح"، في وقت شدد فيه رئيس الحكومة نواف سلام على أن الدولة "ليست بصدد السعي إلى المواجهة مع حزب الله"، وذلك ضمن مساعي بسط سلطة الدولة على الجنوب، وجاء عرض هيكل المرتقب لخطة المرحلة الثانية من حصر السلاح، بعد انتهاء الجيش اللبناني من عمله في جنوب الليطاني. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من شمال الليطاني إلى نهر الأولي في جنوب لبنان.

يذكر أن الجيش اللبناني أعلن في يناير 2026 إنجاز المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح بيد الدولة جنوب نهر الليطاني، مع استمرار العمليات لمصادرة الأسلحة وتفكيك الأنفاق، وسط تحديات ميدانية واحتلال إسرائيلي لبعض المواقع.