سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي العسكرية من الجانب الأمريكي


أعلنت وزارة الدفاع السورية أن قوات الجيش العربي السوري تسلمت قاعدة "الشدادي" العسكرية بريف محافظة الحسكة وذلك بعد التنسيق مع الجانب الأمريكي، حيث ذكرت منصات إخبارية سورية خلال الأيام القليلة الماضية أن الجيش الأمريكي يقوم بإحراق مقاره في داخل قاعدة الشدادي إيذانا ببدء عملية الإخلاء ليصار إلى تسليمها لاحقا إلى قوات الجيش السوري.

فيما تناقلت المنصات وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمشاهد الحرائق وارتفاع أعمدة الدخان من داخل القاعدة. وجاء الإعلان حول "الشدادي" بعد أن تسلمت الحكومة السورية قاعدة التنف العسكرية التي تقع على المثلث الحدودي السوري مع الأردن والعراق.

كذلك لفتت وسائل الإعلام السورية الرسمية إلى أن "أمن البادية التابع لوزارة الداخلية السورية وقوات الجيش السوري تسلمت مهام حماية وإدارة قاعدة التنف".

وكشفت مصادر في محافظة حمص - وسط سوريا - أن "القوات الأمريكية أخلت "التنف" وذلك بعد انضمام سوريا للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي وأصبحت شريكا فاعلا فيه.

كما بدأت الحكومة السورية تسلم المقار الحكومية الرسمية ومؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا بعد الاتفاق مع "قوات سوريا الديمقراطية" على دخول الدولة السورية إلى المناطق المذكورة وشملت محافظتي الحسكة والقامشلي. 

ومن الجدير بالذكر أن القوات الأمريكية تنتشر في 24 قاعدة و4 مراكز قيادة في عدة مناطق بسوريا منذ تأسيس التحالف.

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك