سوريا - لبنان - فلسطين

الصحة اللبنانية: شهيدان بغارتين جنوب البلاد


أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ( 16 شباط 2026 )، عن استشهاد مدنيين اثنين جراء غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي خلال أقل من 12 ساعة جنوب البلاد.

وذكر بيان للصحة اللبنانية، أن "الغارة الأولى استهدفت منزلاً في بلدة حانين التابعة لقضاء بنت جبيل، مما أسفر عن وقوع شهيد". وأضاف البيان، أن "الغارة الأخرى استهدفت سيارة في بلدة طلوسة التابعة لقضاء مرجعيون، أدت إلى ارتقاء شهيد آخر".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصحة اللبنانية: شهيدان بغارتين جنوب البلاد
انفجار سيارة في مدينة السويداء جنوب سوريا
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستعدة تماماً للمواجهة ولن تخضع أبداً او تستسلم
لبنان: الجيش واليونيفيل يبحثان عن أسلحة وذخائر في جنوب لبنان
الرئاسة الفلسطينية وحماس تطالبان بتدخل أممي فوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
الجيش السوري يتسلم قاعدة الشدادي العسكرية من الجانب الأمريكي
فلسطين: تصاعد الضربات الصهيونية في غزة وسط أزمة إنسانية متفاقمة
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72051 شهيدا و171706 مصابين
القناة 14 العبرية | المؤسسة الأمنية في إسرائيل تحذر من "انفجار الجبهات"
المرصد السوري: 3 آلاف من عناصر داعش لا يزالون في سجون (قسد)
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك