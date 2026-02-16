الصحة اللبنانية: شهيدان بغارتين جنوب البلاد

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، ( 16 شباط 2026 )، عن استشهاد مدنيين اثنين جراء غارتين شنهما الطيران الإسرائيلي خلال أقل من 12 ساعة جنوب البلاد.

وذكر بيان للصحة اللبنانية، أن "الغارة الأولى استهدفت منزلاً في بلدة حانين التابعة لقضاء بنت جبيل، مما أسفر عن وقوع شهيد". وأضاف البيان، أن "الغارة الأخرى استهدفت سيارة في بلدة طلوسة التابعة لقضاء مرجعيون، أدت إلى ارتقاء شهيد آخر".