سوريا - لبنان - فلسطين

الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستعدة تماماً للمواجهة ولن تخضع أبداً او تستسلم


أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاثنين ( 16 شباط 2026 )، أن المقاومة مستمرة على خطى الشهداء القادة وملء الفراغات التي خلفها الاستشهاد بآلاف القادرين على مواصلة المسيرة.

وقال سماحة الشيخ قاسم في كلمة له خلال الاحتفال بذكرى الشهداء القادة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أن "المقاومة الإسلامية تصدت للعدو وأخرجته في عام 2000،" مشدداً على أن "الكيان الصهيوني هو كيان توسعي لا يلتزم بالاتفاقات الورقية بل يستخدمها لتنفيذ خططه التوسعية".

وأضاف، أن "المقاومة لا تريد الحرب لكنها مستعدة تماماً للدفاع والمواجهة ولن تخضع أبداً، مؤكداً الصمود في وجه هذا العدو وإكمال الطريق مهما بلغت التضحيات".

ونوه الى انه "مع مقاومة صامدة وشعب عظيم لن يحققوا أهدافهم، ونحن شعب لا نستسلم وهيهات منّا الذلّة".

وأشار الشيخ قاسم الى، ان "أمريكا شريك كامل وتدير عمليات الضم والقتل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مبيناً أن العدو يريد إبادة البشر وتدمير الحجر، وما جرى من محاولات لزراعة الأشجار في يارين والكشف عن الآثار في شمع دليل على نواياه التوسعية".

وأوضح، أن "لبنان طبق الاتفاق بينما لم تلتزم به "إسرائيل"، مؤكداً أن مسؤولية الدولة هي مواجهة العدوان، معتبراً أن ما تقوم به الحكومة في التركيز على نزع السلاح يمثل خطيئة كبرى لأنها تنفذ أهداف العدو، وتساءل عن طبيعة المساعدات التي تؤدي إلى جعل لبنان لقمة سائغة للكيان الصهيوني، مشدداً بالقول: لا نريد المساعدة من أجل تحقيق أهداف العدو وهذه المساعدة مرفوضة".

واستطرد بالقول "كل الخزي والعار ان نقدم التنازلات من دون أي فائدة، ولسنا مع الاستسلام".

التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
