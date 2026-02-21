ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72070 شهيدا و171738 مصابا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 72 ألفا و70 شهيدا، بالإضافة إلى 171 ألفا و738 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيدا واحدا، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت ،أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 612 شهيدا، بالإضافة إلى 1,640 مصابا، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.