سوريا - لبنان - فلسطين

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72070 شهيدا و171738 مصابا


ارتفع عدد ضحايا عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 72 ألفا و70 شهيدا، بالإضافة إلى 171 ألفا و738 مصابا.

وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ 48 ساعة الماضية وحتى اللحظة: شهيدا واحدا، و10 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت ،أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 612 شهيدا، بالإضافة إلى 1,640 مصابا، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72070 شهيدا و171738 مصابا
حزب الله اللبناني ينعى احد قياداته
لبنان: حزب الله ينعي 6 من عناصره استشهدوا بالغارات الصهيونية شرق البلاد
الأرض المحتلّة: جيش الاحتلال يمنع إدخال فلسطينيين من حاجز قلنديا إلى القدس
سوريا: تقرير يكشف إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش شمال البلاد!
فلسطين: قوات الاحتلال تكثّف القصف ونسف المنازل شرق قطاع غزة وتواصل خروقات وقف إطلاق النار
الصحة اللبنانية: شهيدان بغارتين جنوب البلاد
انفجار سيارة في مدينة السويداء جنوب سوريا
الشيخ نعيم قاسم: المقاومة مستعدة تماماً للمواجهة ولن تخضع أبداً او تستسلم
لبنان: الجيش واليونيفيل يبحثان عن أسلحة وذخائر في جنوب لبنان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك