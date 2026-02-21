حزب الله اللبناني ينعى احد قياداته

نعى حزب الله اللبناني، اليوم السبت، القائد حسين محمد ياغي "أبو علي صادق".

وذكر بيان للحزب، جاء في نصه: "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد القائد حسين محمد ياغي "أبو علي صادق" مواليد عام 1984 من مدينة بعلبك، والذي ارتقى شهيداً فداءً للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة البقاع".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء الجمعة، باستشهاد 8 أشخاص بينهم أربعة قادة ميدانيين في حزب الله، وإصابة أكثر من 30 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت منطقة بعلبك شرقي لبنان.

وذكرت أن من بين الشهداء مسؤول منطقة البقاع في الحزب حسين النمر، وحسين ياغي نجل النائب السابق محمد ياغي، إضافة إلى محمد إبراهيم الموسوي وعلي زيد الموسوي، فيما تحدثت أنباء عن استشهاد قيادي كبير آخر لم تُحدد هويته.