سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: داعش يتبنى هجومين ضد الجيش السوري، بعد وصف النظام بالمرتد


أعلن تنظيم داعش الارهابي، مسؤوليته عن هجومين استهدفا أفرادا من الجيش السوري في شمال وشرق سوريا، وذلك بعد اعلان التنظيم عن مرحلة جديدة من العمليات" ضد قيادة سوريا التي وصفها بالمرتدة، حيث ذكر التنظيم في بيان له إنه استهدف "فردا من النظام السوري المرتد" في مدينة الميادين بمحافظة دير الزور باستخدام مسدس، وهاجم اثنين آخرين من أفراد الجيش بالرشاشات في مدينة الرقة الشمالية.

فيما ذكرت وزارة الدفاع السورية في بيان إن جنديا في الجيش السوري ومدنيا قُتلا اليوم السبت على يد "مهاجمين مجهولين"، فيما تأتي هذه الهجمات في ظل تصعيد حاد من قبل تنظيم داعش ضد النظام السوري بقيادة أحمد الشرع.

بالمقابل، أصدر تنظيم الدولة الإسلامية مساء السبت بيانا مسجلا صادرا عن المتحدث باسمه أبو حذيفة الأنصاري، قال فيه إن سوريا "انتقلت من الاحتلال الإيراني إلى الاحتلال التركي الأمريكي"، وقال التنظيم إنه بدأ "مرحلة جديدة من العمليات" في سوريا، ووصف الشرع بأنه "حارس" التحالف العالمي وتعهد بأن مصيره لن يختلف عن مصير الأسد.

