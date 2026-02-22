حكومة الاحتلال ترفض تمويل مجلس السلام برئاسة ترامب، وبموافقة أمريكية!

أفادت إذاعة جيش الإحتلال، اليوم الأحد، بأن إسرائيل أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لن تدفع أموالا لمجلس السلام الخاص بغزة الذي يرأسه، حيث ذكرت الإذاعة إن إسرائيل أعلنت رسميا رفضها المساهمة المالية في "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب، مع موافقة واشنطن على إعفائها من أي دفعات، على عكس الدول الأخرى الأعضاء مثل قطر والإمارات التي التزمت بأكثر من ملياري دولار.

كما أكد وزير الشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي زئيف إلكين في تصريحات إعلامية أن "لا مبرر لدفع أموال بعد تعرضنا للهجوم، ولا لتمويل إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن القرار هدأ تحفظات الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه عضوية إسرائيل إلى جانب تركيا وقطر. وحتى الآن، جمع المجلس نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات حول التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار لكل دولة.