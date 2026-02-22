سوريا - لبنان - فلسطين

حكومة الاحتلال ترفض تمويل مجلس السلام برئاسة ترامب، وبموافقة أمريكية!


أفادت إذاعة جيش الإحتلال، اليوم الأحد، بأن إسرائيل أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها لن تدفع أموالا لمجلس السلام الخاص بغزة الذي يرأسه، حيث ذكرت الإذاعة إن إسرائيل أعلنت رسميا رفضها المساهمة المالية في "مجلس السلام" الذي يرأسه ترامب، مع موافقة واشنطن على إعفائها من أي دفعات، على عكس الدول الأخرى الأعضاء مثل قطر والإمارات التي التزمت بأكثر من ملياري دولار.

كما أكد وزير الشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلي زئيف إلكين في تصريحات إعلامية أن "لا مبرر لدفع أموال بعد تعرضنا للهجوم، ولا لتمويل إعادة إعمار غزة"، مشيرا إلى أن القرار هدأ تحفظات الوزيرين إيتامار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه عضوية إسرائيل إلى جانب تركيا وقطر. وحتى الآن، جمع المجلس نحو 5 مليارات دولار من أعضائه، بينما تستمر المفاوضات حول التزامات الدول الأخرى بنحو مليار دولار لكل دولة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حكومة الاحتلال ترفض تمويل مجلس السلام برئاسة ترامب، وبموافقة أمريكية!
سوريا: داعش يتبنى هجومين ضد الجيش السوري، بعد وصف النظام بالمرتد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72070 شهيدا و171738 مصابا
حزب الله اللبناني ينعى احد قياداته
لبنان: حزب الله ينعي 6 من عناصره استشهدوا بالغارات الصهيونية شرق البلاد
الأرض المحتلّة: جيش الاحتلال يمنع إدخال فلسطينيين من حاجز قلنديا إلى القدس
سوريا: تقرير يكشف إحباط محاولة فرار 6 آلاف سجين من داعش شمال البلاد!
فلسطين: قوات الاحتلال تكثّف القصف ونسف المنازل شرق قطاع غزة وتواصل خروقات وقف إطلاق النار
الصحة اللبنانية: شهيدان بغارتين جنوب البلاد
انفجار سيارة في مدينة السويداء جنوب سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك