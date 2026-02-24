سوريا - لبنان - فلسطين

سوريا: ظهور عناصر داعش الإرهابي في الرقة والأهالي يترقبون


 

ذكرت مصادر سورية في الرقة، أن الأهالي فوجئوا بظهور عدد من القياديين المعروفين من تنظيم داعش الإرهابي داخل المدينة، حيث ظهر من خلال تصرفات هؤلاء القادة البارزين وانتشارهم داخل المدينة أن التنظيم قد كلفهم بمهام تحت اسم وزارة الدفاع التابعة له ضمن ترتيبات أمنية أثارت مخاوف الأهالي.

كذلك لفتت المصادر ذاتها إلى أن من بين أهم الأسماء التي تم التعرف عليها سفيان القشعم (سفيان النعيمي) وفيصل البلوي وسالم تركي العماري (أبو صدام الأنصاري).

وكان عدد كبير من مقاتلي التنظيم وعائلاتهم قد تمكنوا من الفرار من السجون التي كانت تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إثر المعارك التي جرت مؤخرا بين هذه الأخيرة وقوات وزارة الدفاع السورية، وازداد نشاط التنظيم بقوة بعد عمليات الانسحاب التي قامت بها القوات الأمريكية من قواعدها في شمال شرق سوريا وما ترتب عليها من فراغ نشط التنظيم في محاولة سده.

وكان داعش الارهابي قد أعلن عن "مرحلة جديدة من العمليات " ضد القيادة السورية، حيث هاجم التنظيم الرئيس السوري أحمد الشرع وقال إن مصيره في النهاية سيكون مماثلا لمصير الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك في رسالة صوتية أرسلها قبل يومين ودعا فيها أنصاره إلى مهاجمة أهداف يهودية وغربية في شتى أنحاء العالم.

وحسب مصادر رسمية سورية، فإن التنظيم الذي كان يتزعمه أبو بكر البغدادي هاجم قوات الأمن الداخلي 3 مرات في الرقة و5 مرات في دير الزور، مما أدى لتحييد ثلاثة من عناصره فيما قضى جراء الهجمات 10 عناصر يتبعون لوزارة الداخلية ومدني واحد .

ومثلت مدينة الرقة الواقعة في شمال شرقي البلاد عاصمة تنظيم "داعش" ومعقله الأساس في سوريا بين عامي 2014-2017 قبل أن يستعيدها منه التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في حرب كانت قوات سوريا الديمقراطية " قسد" رأس الحربة والذراع البري فيها.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
جيش الاحتلال يطلق النار على نقطة للجيش اللبناني قرب مرجعيون، وأوامر بالرد
سوريا: ظهور عناصر داعش الإرهابي في الرقة والأهالي يترقبون
أمطار غزيرة تُغرق خيام النازحين وتفاقم المأساة الإنسانية في غزة
مقتل 4 من عناصر الأمن في هجوم داعشي بالرقة
الكنائس الفلسطينية: خطاب هاكابي منحرف ويمثل امتدادا لتيارات 'الصهيومسيحية'
مسؤول أردني: لن تُستخدم أراضينا ضد إيران
إغلاق مخيم الهول في سوريا
حكومة الاحتلال ترفض تمويل مجلس السلام برئاسة ترامب، وبموافقة أمريكية!
سوريا: داعش يتبنى هجومين ضد الجيش السوري، بعد وصف النظام بالمرتد
ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 72070 شهيدا و171738 مصابا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
غانم الجبوري : مابعد النار المشرقيه هل تتبعها معركه قرقيسيا ...
الموضوع :
النار المشرقية نار الفرج، فرج آل محمد..!
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
فيسبوك