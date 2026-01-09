عراقجي للرئيس اللبناني: ندعم حزب الله وأي قرار يتعلق بلبنان متروك للحزب نفسه

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، ( 9 كانون الثاني 2026 )، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران، فيما جددت طهران دعمها لاستقلال لبنان وسيادته.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان، ان عون استقبل وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي الذي وصل بيروت أمس "وبحثا العلاقات الثنائية بين البلدين".

وبين عون، أن "لبنان مستعد لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وحريص على إقامة أفضل العلاقات مع إيران في إطار من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإيراني "دعم بلاده لاستقلال لبنان ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه"، مشيراً إلى أن "إيران تدعم حزب الله كمجموعة مقاومة لكنّها لا تتدخل في شؤونه على الإطلاق، وأن أي قرار يتعلق بلبنان متروك للحزب نفسه".