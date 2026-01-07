سوريا: تسعة قتلى على الاقل في مدينة حلب جراء اشتباكات مسلحة

قُتل تسعة أشخاص على الأقل غالبيتهم مدنيون في مدينة حلب في شمال سوريا جراء اشتباكات مستمرة بين الجيش وقوات سوريا الديموقراطية، تعد من الأعنف بين الطرفين منذ أشهر، إذ دعت تركيا، جميع الفصائل المسلحة الكردية إلى تسليم سلاحها، "بما يشمل سوريا".

والمفاوضات بين السلطات السورية وقوات سوريا الديموقراطية متعثّرة منذ أشهر، رغم توقيعهما اتفاقا في آذار نصّ على دمج مؤسسات الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.

فيما يخوض الطرفان بين الحين والآخر اشتباكات دامية خصوصا في مدينة حلب التي تضم حيَين تقطنهما غالبية كردية.

واتهمت قوات سوريا الديموقراطية قبل ظهر الثلاثاء "الفصائل المسلحة التابعة لوزارة الدفاع" بأنها "استهدفت بطائرة استطلاع حي الشيخ مقصود" في مدينة حلب، كما أفادت" بأن الحصيلة بلغت أربعة قتلى"بينهم امرأتان" نتيجة "القصف المدفعي والصاروخي العشوائي الذي شنّته فصائل حكومة دمشق على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية".