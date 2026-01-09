سوريا - لبنان - فلسطين

نبيه بري ينتقد فشل الضامن الأمريكي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان


انتقد رئيس برلمان لبنان نبيه بري غياب الضوابط على الاعتداءات الإسرائيلية جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه" ليس بالعالم اليوم سوى دولة واحدة وإمبراطور واحد ونحن في عالم يحكمه يوليوس قيصر"، حيث ذكر بري إنه بينما تجتمع لجنة "الميكانيزم" تقوم إسرائيل بالاعتداءات بلا توقف، وأضاف: "هذا هو الضامن الأمريكي الذي عولنا عليه وأردت أن يكون إلى جانبه ضامن فرنسي كي نتحقق من تطبيق ما اتفقنا عليه ويكفلا تنفيذ وقف النار. وهو ما لم يحدث أبدا منذ إعلان الاتفاق".

كما أشار بري إلى أن اجتماع لجنة الميكانيزم الأخير بضباطها دون المدنيين هو نتيجة افتعال الأمريكيين مشكلة بإبعاد الفرنسيين عن دور الشريك فيها كي يستأثروا هم وإسرائيل بعملها ويعطلوه.

كذلك شدد بري على أنه لا ضوابط لما يجري في الجنوب يوميا من دون تمكن لجنة الميكانيزم من أداء مهماتها، لافتا إلى أنه عندما تم وضع اتفاق وقف النار، أصريت على وجود ضامنين اثنين له لتطبيقه هما الأمريكي والفرنسي، وكنا نتحدث عن أن للجنة الميكانيزم مهمتين: المراقبة والمعاقبة فهي مسؤولة عن توثيق انتهاك الاتفاق لكن أيضا على فرض تطبيق الاتفاق على من لا يفعل.

يأتي ذلك، بعدما أصدر الجيش اللبناني يوم الخميس بيانا أكد فيه أن خطته لحصر السلاح قد دخلت مرحلة متقدمة، بعد تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض، رغم الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

كما أوضح الجيش في بيان أن المرحلة الأولى ركزت على توسيع الحضور العملاني للمؤسسة العسكرية، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة العملانية على الأراضي التي أصبحت تحت سلطة الجيش في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن جهود حكومة لبنان والجيش لنزع سلاح حزب الله مشجعة لكن غير كافية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قالت الخميس إن العملية الإسرائيلية في لبنان باتت مسألة وقت لا أكثر، مشيرة إلى أن ذلك بسبب أن الجيش اللبناني، خزن أسلحة حزب الله في مستودعات بدل تدميرها باعتباره نوعا من "حل مرحلي" في مواجهة الحزب.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
سوريا: بدء دخول الحافلات إلى حي الشيخ مقصود بحلب لنقل عناصر قسد
نبيه بري ينتقد فشل الضامن الأمريكي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
مظلوم عبدي يحذر دمشق من التصعيد العسكري في أحياء حلب
إخلاء طلاب السكن الجامعي بجامعة حلب
قسد تعلن صد هجوم على حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب
إعلام سوري: الجيش التركي يستهدف عبر المدفعية والطيران مواقع وتحركات تابعة لقسد شمال شرق سوريا
سوريا: إعادة فتح ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بسبب الاشتباكات عنيفة
سوريا: الجيش يعلن حظر التجوال في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بحلب
سوريا: الإدارة الذاتية في حلب تنفي التهدئة وتحذر من هجوم وشيك وسط قلق العفو الدولية من تصاعد النزوح
حلب.. هدوء حذر بعد توقف الاشتباكات في حيين
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك