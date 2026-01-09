سوريا.. بدء خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود بحلب عبر ممر العوارض

أعلنت وسائل إعلام سورية، اليوم الجمعة، بدء خروج المدنيين من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب عبر ممر العوارض الذي افتتحه الجيش.

وذكرت الوسائل، أن "عملية خروج المدنيين بدأت عبر الممر المذكور، في إطار تسهيل انتقالهم إلى مناطق آمنة".

وبدأت، اليوم الجمعة، الحافلات الخاصة بنقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بالدخول إلى حي الشيخ مقصود في حلب.

وذكرت وسائل إعلام، أن "الحافلات الخاصة بنقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية دخلت إلى حي الشيخ مقصود في مدينة حلب السورية لنقلهم إلى مناطق شرق الفرات".