قسد تعلن انسحاب قواتها من مدينة حلب

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الأربعاء ( 7 كانون الثاني 2026 )، انسحابها من مدينة حلب في سوريا.

وقالت قسد في بيان صحفي، إنه "لا وجود عسكرياً لها في مدينة حلب وانسحبنا بشكل علني وموثق أمام وسائل الإعلام". وأضافت، أنه "تم تسليم الملف الأمني في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب إلى قوى الأمن الداخلي".

وحذرت من أن "استمرار هذا العدوان على المدنيين في حلب سيقود إلى تداعيات خطيرة من شأنها إعادة سوريا بأكملها إلى ساحة حرب مفتوحة".