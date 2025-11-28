الامين العام لحزب الله: مستمرون في مقاومتنا

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، اليوم الجمعة، أن الحزب ما يزال ثابتاً في نهجه المقاوم رغم التحديات والإستهدافات الإسرائيلية، فيما أشار الى انه مستمرين في مقاومتنا.

وقال الشيخ نعيم، إن "الحزب متماسك وله أصول وجذور، والهدف الإسرائيلي المتمثل في إضعافه أو تفكيكه لم يتحقق ولن يتحقق"، مشيرا الى ان "الحزب ما يزال ثابتاً في نهجه المقاوم رغم التحديات والإستهدافات الإسرائيلية".

وتابع: "أقول للعدو الإسرائيلي إننا مستمرون في مقاومتنا، والحزب قدّم آلاف التضحيات لكنه نجح في كل مرحلة في استعادة قدرته وتعويض القيادات التي فقدها بقوة وثبات".

وأضاف أن "وجود اختراقات أو عملاء أمر طبيعي في ساحة مفتوحة ومن الضروري معالجتها وتصحيح الأخطاء لضمان تماسك المؤسسة".

وحول اغتيال القيادي علي الطبطبائي، وصف الأمين العام العملية بأنها "اعتداء سافر، ومن حق حزب الله الرد على هذا الهجوم، وأن توقيت الرد سيُحدد بدقة وفي الوقت المناسب".