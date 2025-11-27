غارات صهيونية غادرة على لبنان بالذكرى الأولى لوقف إطلاق النار

أفادت قناة الجزيرة، بتنفيذ الطيران الإسرائيلي الغادر غارات على محيط منطقة المحمودية وبلدتي سجد والجرمق في قضاء جزين جنوبي لبنان، في الذكرى السنوية الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي أول تعليق عاى الغارات، قال وزير العمل اللبناني محمد حيدر إن "الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار مستمرة بشكل يومي، والعدو الإسرائيلي يواصل توجيه رسائله الرافضة لتطبيق الاتفاق".

وطالب حيدر "بتطبيق وقف إطلاق النار قبل الدخول في أي مناقشات جديدة، والمجتمع الدولي بالحفاظ على ضماناته لوقف إطلاق النار رغم عدم التزام الاحتلال به". وأكد مواصلة المحافظة على اتفاق وقف إطلاق النار رغم الخروق الإسرائيلية.

وقال الوزير اللبناني إن الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار "لم تقم بدورها كما يجب، وخياراتنا مفتوحة ورئيس الجمهورية ورئيسا الحكومة ومجلس النواب يواصلون اتصالاتهم".

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن مقتل أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل 5 تلال لبنانية في الجنوب، ونص الاتفاق على أن تنسحب منها بعد مرور 60 يوما إلا أنها لم تلتزم بذلك، في حين تواصل احتلال مناطق لبنانية أخرى منذ عقود.

والأحد الماضي، أعلنت إسرائيل وحزب الله اغتيال القيادي العسكري البارز في الحزب الشهيد أبو علي الطبطبائي إثر غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفته بشكل دقيق، وأسفرت أيضا عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين.