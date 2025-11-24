سوريا - لبنان - فلسطين

حزب الله اللبناني يشيّع قائده الشهيد الطبطبائي اليوم


يعتزم "حزب الله" اللبناني تشييع قائده العسكري البارز  الشهيد هيثم الطبطبائي اليوم الاثنين الذي اغتيل بغارة إسرائيلية أمس الأحد استهدفت بناية سكنية في حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت.

ودعا حزب الله مناصريه إلى المشاركة في تشيع جنازة الطبطبائي بالإضافة إلى اثنين من مقاتليه استشهدا أيضا في الغارة الإسرائيلية، اليوم ظهرا حيث ستقام مراسم التشييع في منطقة الغبيري في الضاحية.

وكان حزب الله قد نعى أمس في بيانات متتالية أربعة من مقاتليه استشهدوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الشهيد الطبطبائي في الضاحية الجنوبية.

 

