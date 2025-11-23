وزارة الصحة اللبنانية تعلن الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم الأحد، الحصيلة النهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجاء في بيان الوزارة: "5 شهداء و28 جريحا في حصيلة نهائية للغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت".

وكان الجيش الصهيوني الارهابي قد شن غارة غادرة على الضاحية الجنوبية واسفر عن سقوط شهداء وجرحى

وأكد حزب الله أن الغارة الصهيونية الغادرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أصابت "شخصية جهادية"، في وقت يواصل فيه الحزب التحقق من تفاصيل العملية وسط استنفار أمني وسياسي في لبنان.

وأكد محمود قماطي، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، أن ما جرى يمثل "خرقا جديدا لخط أحمر"، مشددا على أن المقاومة وحدها هي التي ستحدد كيفية الرد وتوقيته.

ويثير الهجوم مخاوف من دخول المواجهة بين حزب الله وإسرائيل مرحلة جديدة من التصعيد.