سوريا - لبنان - فلسطين

حماس تكشف ما دار في لقائها مع رئيس المخابرات المصرية


أعلنت حركة حماس لقاء وفد رفيع المستوى من قيادتها مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، اليوم الأحد في القاهرة، لتناول التطورات في قطاع غزة واتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان اليوم، إن "اللقاء تناول تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأشارت إلى تأكيد الوفد التزام الحركة بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وتشديده على "أهمية وقف الخروقات الصهيونية المستمرة والتي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء، تقوم على إبلاغ الوسطاء بأية خروقات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها بشكل فوري ومنع الإجراءات الأحادية التي تتسبب في تصعيد الامور وإلحاق الضرر بالاتفاق".

كما ناقش وفد الحركة، وفق البيان، "سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه بأن التواصل مع المقاتلين منقطع".

وأشاد الوفد بجهود الإخوة الوسطاء المتواصلة منذ وقف حرب الإبادة، ونقلوا تحياتهم وتقديرهم للقيادة المصرية.

وضم وفد حماس القيادي، برئاسة محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، كلا من أعضاء المجلس القيادي خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي للحركة الدكتور غازي حمد.

