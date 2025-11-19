ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على غزة الى 69513 شهيدا و 170745 مصابا

ارتفع عددى ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الاول 2023 إلى 69 ألفا و513 شهيدا، و170 ألفا و745 مصابا.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، في بيان، بأن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية جثامين 7 شهداء، 5 جثامين منها بنيران مباشرة من جيش الكيان الصهيوني، واثنان انتشلا، و33 مصابا".

كما أشارت إلى ارتفاع أعداد الشهداء والمصابين منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الاول الماضي إلى 280 شهيدا و672 مصابا، فيما جرى انتشال 571 جثمانا من تحت ركام المباني المدمرة في الحرب".

يشار إلى أنه رغم مضي أكثر من شهر على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ما يزال جيش الكيان الصهيوني يواصل غاراته واستهدافه لمناطق متفرقة في القطاع، متسببا بارتقاء أعداد أخرى من الشهداء وإصابة المئات من المدنيين العزل.