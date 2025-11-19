عدوان اسرائيلي على بلدتي شحور ودير كيفا جنوب لبنان

شن الطيران الحربي الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارات جوية استهدفت جنوب لبنان.

وأفادت وسائل اعلام لبنانية، أن "غارتين صهيونيتين استهدفتا بلدة شحور جنوب لبنان، فيما استهدفت غارةٌ أخرى بلدة دير كيفا".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، بدء شن غارات على بنى تحتية يدعي انها لحزب الله اللبناني في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيراً بأخلاء مناطق قريبة من مواقع أشار اليها على انها اهداف وطالب بالابتعاد عنها.

وكان حزب الله دعا، اليوم الأربعاء، إلى اتخاذ موقف حازم وموحد في التصدي لإجرام العدو الصهيوني وردع ‏عدوانه بكل الوسائل الممكنة.