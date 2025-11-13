سوريا - لبنان - فلسطين

الأمم المتحدة تدين هجوم المستوطنين على مسجد بالضفة الغربية


دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، بشدة الهجوم الذي شنه مستوطنون صهيونيين على مسجد بلدة دير إستيا في الضفة الغربية، وما رافقه من اعتداءات طالت ممتلكات الفلسطينيين في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، إن "أعمال العنف وتدنيس الأماكن الدينية مرفوضة تماماً، وعلى الجميع احترام أماكن العبادة وحمايتها".

ودعا دوجاريك إلى وقف هذه الهجمات المتكررة، معتبراً أنها باتت تشكّل "نمطاً من العنف المتطرف الذي يؤجج التوترات ويقوّض فرص السلام".

وطالب (إسرائيل)، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بتحمّل مسؤولياتها في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

 

