تقدم بمحادثات شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل

أكدت حركة حماس، اليوم الأربعاء (8 تشرين الاول 2025)، بوجود إيجابية بمفاوضات شرم الشيخ بشأن غزة، مشيرة إلى أن الوسطاء يبذلون جهودا لإزالة العقبات.

وقال القيادي في حماس طاهر النونو في تصريحات ، إن "وفد حركة حماس في شرم الشيخ قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار، وروح من التفاؤل تسري بين الجميع".

وشدد النونو على أن "المفاوضات تركزت حول آليات تنفيذ إنهاء الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع وتبادل الأسرى".

وقالت مصادر مصرية إن "لقاءات شرم الشيخ حول اتفاق غزة الحادية عشرة انطلق صباح اليوم بتوقيت القاهرة".

ولفتت المصادر إلى أن "لقاءات شرم الشيخ تضم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري ورئيس الاستخبارات التركية ورئيس الوفد الإسرائيلي والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنر".

وأضافت أن "لقاءات شرم الشيخ ستبحث ملف الأسرى وضمانات عدم تكرار الحرب على غزة ونقاط انسحاب إسرائيل ووصول المساعدات للقطاع".

وقالت المصادر حول لقاءات شرم الشيخ إن "حماس أعلنت عن تبادل قوائم الأسرى مع إسرائيل".