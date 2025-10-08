سوريا - لبنان - فلسطين

زاخاروفا: موسكو قلقة إزاء ما يجري من اشتباكات بمدينة حلب السورية


أعربت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن قلق موسكو حيال تصاعد التوترات مجددا في سوريا بمدينة حلب، مشددة على ضرورة تجنب إراقة مزيد من الدماء.

وتطرقت زاخاروفا خلال إفادة صحفية اليوم الأربعاء إلى الاشتباكات العنيفة التي وقعت مؤخرا بين "قسد" والقوات الحكومية في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، والتي خلفت قتلى وجرحى، قبل أن يتم التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأشارت زاخاروفا إلى أن وزارة الدفاع السورية أكدت علنا الالتزام بالاتفاق الموقع بين الحكومة و"قسد" في 10 مارس 2025، والذي ينص على دمج مؤسسات "قسد" العسكرية والمدنية ضمن الدولة السورية.

وقالت: "نشعر بالقلق إزاء جولة جديدة من التوترات في سوريا، ونرحب بالإرادة السياسية التي أظهرها الجانبان والتي أتاحت وقف العنف".

وأضافت: "نأمل بأن تتم تهيئة الظروف اللازمة لتجنب المزيد من إراقة الدماء ووقف التصعيد"، مشيرة إلى الأهمية الخاصة لمهمة منع وقوع إصابات بين المدنيين.

