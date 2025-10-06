صحة غزة: 21 شهيداً و96 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 67.160 ضحية و169,679 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 شهيداً و96 إصابة".

وبلغت حصيلة استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 آذار 2025 نحو 13.568 ضحية و57.638 إصابة.

وأضافت أن "ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات بلغ شهيدين اثنين و19 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2.610 شهداء وأكثر من 19.143 إصابة".

وشددت الوزارة على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.