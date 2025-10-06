سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة: 21 شهيداً و96 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية


أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 67.160 ضحية و169,679 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي أن "مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية 21 شهيداً و96 إصابة".

وبلغت حصيلة استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع منذ 18 آذار 2025 نحو 13.568 ضحية و57.638 إصابة.

وأضافت أن "ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من ضحايا المساعدات بلغ شهيدين اثنين و19 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 2.610 شهداء وأكثر من 19.143 إصابة".

وشددت الوزارة على أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صحة غزة: 21 شهيداً و96 مصاباً خلال الـ24 ساعة الماضية
الإعلام العبري يكشف عن أهم مطالب حماس في المفاوضات المقبلة في مصر
اسرائيل.. سقوط شظايا صاروخ قرب فندق في إيلات
مئات الآلاف يتظاهرون في مدن أوروبية دعما للفلسطينيين
المرصد السوري يكشف عن "إحصائية مقلقة" في زيادة هجمات خلايا داعش الارهابي ضد قسد
توجيهات للجيش الصهيوني بوقف العمليات العسكرية الارهابية في غزة
حماس نوافق على خطة ترامب بشأن غزة بعناوينها الرئيسية كمبدأ
الشيخ جلال الدين الصغير : فلسطين تكسب القلوب.. فيما العالم يزداد رفضاً للكيان الغاصب
20 سفينة حربية إسرائيلية تتجه نحو "أسطول الصمود"
حماس تطلب ادخال تعديلات على بنود خطة ترامب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك