عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
سوريا - لبنان - فلسطين

"إيقاع قتلى وجرحى".. "حماس" و"سرايا القدس" تكشفان عن عمليات عسكرية ضد الجيش الإسرائيلي


أصدرت كل من كتائب "القسام" و"سرايا القدس" اليوم الأحد، بيانات عديدة حول عدد من العمليات التي نفذتها ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وجاء في بيانات صادرة عن كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم: دكت كتائب القسام تجمعا لجنود العدو بعدد من قذائف الهاون جنوب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة كما تمكن مجاهدو القسام أمس من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعوا أفراد القوة بين قتيل وجريح، واستهدفوا ناقلة جند صهيونية من نوع نمر بقذيفة تاندوم في محيط مسجد عمار بن ياسر في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة.

وأضاف كما تمكن مجاهدو القسام أمس من استهداف دبابة "ميركافا" صهيوينة بقذيفة "الياسين 105" جنوب برج الصالحي في منطقة تل الهوا جنوب مدينة غزة ، كما تمكنها من استهداف دبابة "ميركافا" صهيوينة بعبوة "شواظ" قرب مزرعة أبو زور جنوب حي تل الهوا جنوب مدينة غزة.

واوضح انه بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدو القسام قنص جندي صهيوني وقتله على الفور في منطقة حلاوة بحي التفاح شرق مدينة غزة بتاريخ 24 سبتمبر 2025.

من جهتها، أصدرت "ساريا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، بيانات عدة جاء فيها: سيطرنا على طائرة استطلاع صهيونية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة غزة.

وأضاف بعد عودتهم من خطوط القتال.. أكد مجاهدونا تمكنهم من تدمير آلية عسكرية صهيونية بتفجير عبوة مضادة للدروع - مزروعة مسبقا - محيط مفترق مستشفى القدس في مدينة غزة، بتاريخ 26 سبتمبر 2025م.

وتابع انه بعد عودتهم من خطوط القتال أبلغ مجاهدونا عن استهدافهم دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة مضادة للدروع قرب مفترق الأصيل في حي الصبرة بمدينة غزة وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءا من يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر 2025.

وفي آخر تحديث لبياناته على موقعه الرسمي، كشف الجيش الإسرائيلي أن عدد القتلى في صفوفه بلغ منذ السابع من أكتوبر (2023) وخلال الغزو البري لغزة ولبنان 912 عسكريا، ما بين ضباط وجنود

