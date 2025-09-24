سوريا - لبنان - فلسطين

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني الى 65,419 شهيداً و167,160مصابا


اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع الى 65,419 شهيداً و167,160 مصابا منذ السابع من اكتوبر/ تشرين الاول 2023.

وجاء في تقرير للوزارة انه :" وصلت الى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جثامين 37 شهيداً ، منهم 4 تم انتشالهم من تحت الأنقاض و175 اصابة جديدة".

فيما بلغت حصيلة ضحايا استئناف العمليات العسكرية الاسرائيلية في القطاع منذ 18 مارس/ آذار 2025 ، 12,823 شهيدا و54,944 مصابا .

واضاف التقرير :" تم تسجيل 5 وفيات جديدة و20 إصابة لضحايا المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي "شهداء لقمة العيش" ممن وصلوا المستشفيات إلى 2,531 وفاة وأكثر من 18,531 إصابة.

فيما ما يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

