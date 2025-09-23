حركة حماس ترد على اتهامات ترامب

أكدت حركة "حماس" ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زعم رفض الحركة لعروض وقف إطلاق النار، أنها "لم تكن يوما عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاق".

وقالت في بيان صحفي نشرته عبر قناتها على "تلغرام" إن "حركة حماس لم تكن يوما عقبة في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدمت في سبيل ذلك كل المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أن مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".

وأضاف البيان: "لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق يناير الماضي، وقابل مقترح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة".

وطالبت "حماس" الإدارة الأمريكية بـ "الانحياز لقيم العدالة" والتدخل لإلزام إسرائيل بوقف "جرائم الإبادة والتطهير العرقي"، ودعت إلى رفع ما أسمته "الغطاء السياسي والعسكري" عن الحرب الوحشية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، اليوم الثلاثاء، بأنه يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، زاعما بأن حركة "حماس" رفضت بشكل متكرر كل العروض.