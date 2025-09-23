سوريا - لبنان - فلسطين

حركة حماس ترد على اتهامات ترامب


أكدت حركة "حماس" ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي زعم رفض الحركة لعروض وقف إطلاق النار، أنها "لم تكن يوما عقبةً في طريق الوصول إلى اتفاق".

وقالت في بيان صحفي نشرته عبر قناتها على "تلغرام" إن "حركة حماس لم تكن يوما عقبة في طريق الوصول إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقد قدمت في سبيل ذلك كل المرونة والإيجابية اللازمة، وتعلم الإدارة الأمريكية والوسطاء والعالم أجمع أن مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لكل محاولات التوصل لاتفاق".

وأضاف البيان: "لقد انقلب الإرهابي نتنياهو على اتفاق يناير الماضي، وقابل مقترح ويتكوف، الذي أعلنت الحركة موافقتها عليه، بالتجاهل الكامل، قبل أن يرتكب جريمته الآثمة بقصف مقر اجتماع وفد الحركة للمفاوضات في الدوحة أثناء مناقشته لورقة الرئيس ترامب الأخيرة".

وطالبت "حماس" الإدارة الأمريكية بـ "الانحياز لقيم العدالة" والتدخل لإلزام إسرائيل بوقف "جرائم الإبادة والتطهير العرقي"، ودعت إلى رفع ما أسمته "الغطاء السياسي والعسكري" عن الحرب الوحشية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال، اليوم الثلاثاء، بأنه يسعى إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، زاعما بأن حركة "حماس" رفضت بشكل متكرر كل العروض.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حركة حماس ترد على اتهامات ترامب
نبيه بري: ما صدر عن براك مرفوض بالشكل والمضمون
ترامب: علينا أن ننهي الحرب في غزة الآن ونتفاوض من أجل السلام!
الأونروا: غارات صهيونية استهدفت 12 منشأة تابعة لنا في غزة بينها مدارس ومراكز إيواء
الاتحاد الأوروبي يعتزم تشكيل مجموعة مانحة لإعادة إعمار غزة
البرلمان العربي يرحب بقرار فرنسا ودولاً أوروبية الاعتراف بدولة فلسطين
حماس تعرض الهدنة على ترامب.. 60 يوما مقابل نصف الرهائن
بريطانيا وكندا وأستراليا تعلن اعترافها الرسمي بالدولة الفلسطينية
غزة: إستشهاد 13 طفلا بينهم 10 أجنة في مجمع ناصر الطبي
توغل جيش الاحتلال في ريفي القنيطرة ودرعا جنوب سوريا
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك