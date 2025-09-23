الأونروا: غارات صهيونية استهدفت 12 منشأة تابعة لنا في غزة بينها مدارس ومراكز إيواء

أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن 12 من منشآتها في مدينة غزة تعرضت لغارات مباشرة أو غير مباشرة خلال الفترة بين 11 و16 سبتمبر الجاري، حيث أوضحت الوكالة في بيان رسمي أن المنشآت المتضررة شملت 9 مدارس ومركزين صحيين يقدمان الإيواء لأكثر من 11 ألف شخص، محذرة من تداعيات هذه الهجمات على حياة المدنيين وعلى قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين.

ويعيش داخل هذه المدارس آلاف النازحين، ويستخدمونها كمراكز للإيواء عقب تدمير منازلهم شرق وشمال مدينة غزة.

كذلك حذرت الأونروا من أن استمرار استهداف منشآتها يفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع، ويعرض حياة النازحين والكوادر العاملة للخطر، في وقت يشهد فيه النظام الصحي والتعليمي في غزة انهيارا غير مسبوق نتيجة القصف والحصار المستمر منذ ما يقارب عامين.

فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في وقت سابق من الشهر الجاري عدة غارات على مجموعة من مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في غزة.